Domingo Maior: qual filme passa hoje (12/10/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (12/10/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (12/10) será exibido "A Vilã", que vai ao ar logo após "Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h20min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (12/10/25), na TV Globo, a partir das 00h20min (horário de Brasília). O filme da vez é “A Vilã”.
Sook-hee é uma assassina treinada que nasceu para matar. Ela era apenas uma garotinha quando o seu treinamento começou em Yanbian, na China. Após a morte de seu mentor, quando lhe foi dada a chance de começar uma nova vida, ela veio para a Coreia do Sul como agente do governo. Eles prometeram a ela que ela estaria livre depois de dez anos de serviço.
Então ela começa sua nova vida como atriz de teatro. Mas logo dois homens, Joong-sang e Hyun-soo, aparecem em sua nova vida. E ela começa a descobrir segredos profundos e sombrios sobre seu passado. Eventualmente, ela toma o assunto em suas próprias mãos.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme do Domingo Maior hoje 12/10/25: Ficha Técnica
- Título Original: The Villainess
- País de Origem: Coreia do Sul
- Ano de Produção: 2017
- Direção: Byung-Gil Jung
- Elenco: Eun-Ji Jo,Ha-Kyun Shin,Kim Ok-Bin,Kim Seo-Hyeong,Ye-Ji Min
- Classe: Ação
Filme do Domingo Maior hoje, 05: que horas e onde vai passar
- A Vilã
- Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 12 de outubro de 2025 (12/10/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming