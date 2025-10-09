Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 09/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 09/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,09 de outubro de 2025 (09/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 09 de outubro de 2025 (09/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Espelho, Espelho Meu"é um longa-metragem dirigido por Tarsem Singh .
Após a morte do rei, sua esposa assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência.
Ao mesmo tempo mantém presa em seu quarto a enteada, Branca de Neve. Ao completar 18 anos, a jovem resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome e miséria do povo, ela retorna decidida a derrubar a rainha.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Espelho, Espelho Meu
- Quando: hoje, quinta, 09 de outubro de 2025 (09/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
