Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 09/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 09 de outubro de 2025 (09/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Espelho, Espelho Meu"é um longa-metragem dirigido por Tarsem Singh . Após a morte do rei, sua esposa assume o comando do reino. Extremamente vaidosa, ela passa a cobrar cada vez mais impostos para sustentar uma vida de opulência.