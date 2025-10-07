Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 07/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,07 de outubro de 2025 (07/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Millennium Entertainment/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 07 de outubro de 2025 (07/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Elsa e Fred: Um Amor de Paixão"é um longa-metragem dirigido por Michael Radford . Elsa é uma mulher de idade que vive sozinha. Um dia, ela comete uma barbeiragem ao sair com o carro e quebra os faróis do carro de Lydia, a filha de seu novo vizinho, Fred. Revoltada com o ocorrido, Lydia exige que Elsa pague o conserto.