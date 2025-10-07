Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 07/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 07/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,07 de outubro de 2025 (07/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 07 de outubro de 2025 (07/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Elsa e Fred: Um Amor de Paixão"é um longa-metragem dirigido por Michael Radford .
Elsa é uma mulher de idade que vive sozinha. Um dia, ela comete uma barbeiragem ao sair com o carro e quebra os faróis do carro de Lydia, a filha de seu novo vizinho, Fred. Revoltada com o ocorrido, Lydia exige que Elsa pague o conserto.
O filho de Elsa aceita cobrir os danos mas, ao entregar o cheque a Fred, Elsa lhe conta uma história triste que acaba convencendo-o a recusar o valor. Com o tempo, Elsa e Fred se aproximam cada vez mais, apesar do temperamento bastante diferente. Enquanto ela é cheia de vida, ele é rabugento e mal quer sair de casa.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Meninas Malvadas
- Quando: hoje, terça, 07 de outubro de 2025 (07/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui