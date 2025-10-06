Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (06/10/25)Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 06 de outubro (06/10/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 06 de outubro de 2025 (06/10/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "Estrela da Casa". O longa "I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston" tem direção de Kasi Lemmons.
Uma celebração, emocional e desoladora, da vida e da música de Whitney Houston, uma das maiores vocalistas femininas de R&B pop de todos os tempos, acompanhando sua jornada do obscurantismo ao superstardom musical.
Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (06/10/25):
Filme da Tela Quente hoje (06/10/25)
- I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston
- Quando: hoje, segunda-feira, 06 de outubro (06/10/25), às 23h30
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay