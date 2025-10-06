Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (06/10/25)

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (06/10/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 06 de outubro (06/10/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 06 de outubro de 2025 (06/10/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "Estrela da Casa". O longa "I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston" tem direção de Kasi Lemmons.

Uma celebração, emocional e desoladora, da vida e da música de Whitney Houston, uma das maiores vocalistas femininas de R&B pop de todos os tempos, acompanhando sua jornada do obscurantismo ao superstardom musical.

Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (06/10/25):

Filme da Tela Quente hoje (06/10/25)

  • I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston
  • Quando: hoje, segunda-feira, 06 de outubro (06/10/25), às 23h30
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar