Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 06/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 06 de outubro de 2025 (06/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Meu Malvado Favorito 3" é um longa-metragem dirigido por Pierre Coffin e Kyle Balda .

Gru e as meninas, junto com os atrapalhados minions, combatem o ex-vilão Balthazar Bratt, que volta em busca de vingança após cair em esquecimento. No meio tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.