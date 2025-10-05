Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (05/10/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (05/10/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Todos Somos Hérois" será exibido neste domingo,05 de outubro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de acão será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 05 de outubro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Todos Somos Hérois".

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Um filme sobre desastre ambientado durante as enchentes de Kerala em 2018, onde pessoas de todas as classes sociais enfrentaram consequências catastróficas e fizeram esforços coletivos para sobreviver à calamidade.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 21

  • Todos Somos Hérois
  • Quando: hoje, domingo, 05 de outubro de 2025 (05/10/25), às 12h30min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar