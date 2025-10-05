Temperatura Máxima hoje (05/10/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (05/10/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Todos Somos Hérois" será exibido neste domingo,05 de outubro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de acão será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 05 de outubro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Todos Somos Hérois".
Um filme sobre desastre ambientado durante as enchentes de Kerala em 2018, onde pessoas de todas as classes sociais enfrentaram consequências catastróficas e fizeram esforços coletivos para sobreviver à calamidade.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer
- Todos Somos Hérois
- Quando: hoje, domingo, 05 de outubro de 2025 (05/10/25), às 12h30min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay