Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 03/10/2025
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 03 de outubro de 2025 (03/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Meninas Malvadas" é um longa-metragem dirigido por Mark Waters.
Cady é matriculada em uma nova escola e, para fazer amizades, ela precisa se livrar de todas as armadilhas que Regina George, a "abelha-rainha", coloca em seu caminho..
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Meninas Malvadas
- Quando: hoje, sexta, 03 de outubro de 2025 (03/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
