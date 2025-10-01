Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 01/10/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 01/10/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,01 de outubro de 2025 (01/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 01 de outubro de 2025 (01/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Lucicreide Vai Pra Marte" é um longa-metragem dirigido por Rodrigo César .
A sogra de Lucicreide é despejada e vai morar com ela. Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus cinco filhos, ela deseja ir embora para bem longe. Com isso, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Lucicreide Vai Pra Marte
- Quando: hoje, quarta, 01 de outubro de 2025 (01/10/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
