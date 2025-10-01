Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 01/10/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,01 de outubro de 2025 (01/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 01 de outubro de 2025 (01/10/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Lucicreide Vai Pra Marte" é um longa-metragem dirigido por Rodrigo César .

A sogra de Lucicreide é despejada e vai morar com ela. Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus cinco filhos, ela deseja ir embora para bem longe. Com isso, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.