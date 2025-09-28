Temperatura Máxima hoje (28/09/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (28/09/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Guardiões Da Galáxia" será exibido neste domingo, 28 de setembro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Peter Quill foi abduzido da Terra quando ainda era criança. Adulto, fez carreira como saqueador e ganhou o nome de Senhor das Estrelas. Quando rouba uma esfera, na qual o poderoso vilão Ronan, da raça Kree, está interessado, passa a ser procurado por vários caçadores de recompensas.
Para escapar do perigo, Quill une forças com quatro personagens fora do sistema: Groot, uma árvore humanoide, a sombria e perigosa Gamora, o guaxinim rápido no gatilho Rocket Racoon e o vingativo Drax, o Destruidor. Mas o Senhor das Estrelas descobre que a esfera roubada possui um poder capaz de mudar os rumos do universo, e logo o grupo deverá proteger o objeto para salvar o futuro da galáxia.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje
- Guardiões Da Galáxia
- Quando: hoje, domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25), às 12h30min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay