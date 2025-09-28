Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (28/09/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (28/09) será exibido "De Volta A Vida", que vai ao ar logo após o "Circuito Sertanejo", com início previsto para as 00h55min, na TV Globo
Lillian Santos Autor
Um longa de ficção científica será exibido no Domingo Maior neste domingo (28/09/25), na TV Globo, a partir das 00h55min (horário de Brasília). O filme da vez é “Cópias- De Volta A Vida”.

Um ousado biólogo sintético, depois que um acidente de carro mata sua família, não vai parar por nada para trazê-los de volta, mesmo que isso signifique enfrentar um laboratório controlado pelo governo, uma força-tarefa policial e as leis fisiológicas da ciência

Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 28

Clique aqui para assistir ao trailer.

Filme do Domingo Maior hoje 28/09/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Replicas
  • País de Origem: Estados Unidos da América
  • Ano de Produção: 2018
  • Direção: Jeffrey Nachmanoff 
  • Elenco: Alice Eve,Emily Alyn Lind,John Ortiz,Keanu Reeves,Nyasha Hatendi,Tatá Guarnieri,Thomas Middleditch
  • Classe: Ficção científica

Filme do Domingo Maior hoje, 28: que horas e onde vai passar

  • Cópias- De Volta A Vida
  • Quando: 00h55min, madrugada deste domingo, 28 de setembro de 2025 (28/09/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

