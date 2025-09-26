Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 26/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 26/09/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,26 de setembro de 2025 (26/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 26 de setembro de 2025 (26/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Bons Companheiros" é um longa-metragem dirigido por Larry Yang.
Um dublê fracassado e seu cavalo dublê se tornam uma sensação nas redes sociais da noite para o dia quando sua briga real com cobradores de dívidas se torna viral.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Bons Companheiros
- Quando: hoje, sexta, 26 de setembro de 2025 (26/09/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
