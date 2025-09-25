Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 25/09/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,25 de setembro de 2025 (25/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Walt Disney/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "A 100 Passos De Um Sonho" é um longa-metragem dirigido por Lasse Hallstrom. No sul da França, madame Mallory é uma respeitada e autoritária dona de um restaurante estrelado no famoso Guia Michelin, que está cada vez mais preocupada com um estabelecimento indiano, concorrente, que abriu do outro lado da rua do seu empreendimento.