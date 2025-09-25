Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 25/09/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,25 de setembro de 2025 (25/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
No sul da França, madame Mallory é uma respeitada e autoritária dona de um restaurante estrelado no famoso Guia Michelin, que está cada vez mais preocupada com um estabelecimento indiano, concorrente, que abriu do outro lado da rua do seu empreendimento.

Ela trava uma verdadeira guerra contra o vizinho, mas, aos poucos, conhece o filho do seu adversário, Hassan Kadam, um garoto com verdadeiro talento para a culinária. Os dois tornam-se amigos e Mallory passa a guiá-lo pelos conhecimentos da refinada gastronomia francesa, sem abandonar a tradição indiana, encorajando-o a alçar voos muito mais altos.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

A 100 Passos De Um Sonho

  • Quando: hoje, quinta, 25 de setembro de 2025 (25/09/2025) às 15h35min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

