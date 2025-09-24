Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 24/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 24/09/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,24 de setembro de 2025 (24/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" é um longa-metragem dirigido por Marcus Baldini.
Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda, 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou
- Quando: hoje, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente