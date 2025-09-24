Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 24/09/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,24 de setembro de 2025 (24/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" é um longa-metragem dirigido por Marcus Baldini.

Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda, 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.