Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 23/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 23/09/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,23 de setembro de 2025 (23/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 23 de setembro de 2025 (22/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Truque De Mestre: O 2º Ato" é um longa-metragem dirigido por Jon M. Chu.
Após enganar o FBI, os ilusionistas foragidos são protegidos por Dylan Rhodes, agente duplo infiltrado. Enquanto desviam da perseguição oficial, o grupo prepara seu próximo golpe.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Truque De Mestre: O 2º Ato
- Quando: hoje, terça, 23 de setembro de 2025 (23/09/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
