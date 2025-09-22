Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 22/09/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,22 de setembro de 2025 (22/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 22 de setembro de 2025 (22/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Somos Todos Iguais" é um longa-metragem dirigido por Michael Carney.

Deborah Hall é uma mulher religiosa que esta lutando contra um grave câncer. Casada com Ron, um negociante de arte reconhecido internacionalmente, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo com um passado de sofrimento e exploração.