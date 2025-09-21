Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (21/09/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Terremoto: A Falha de San Andreas" será exibido neste domingo, 21 de setembro, às 12h30min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Lillian Santos
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 21 de setembro de 2025, às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Terremoto: A Falha de San Andreas".

Após um terremoto de grande intensidade destruir a Califórnia, um piloto de helicóptero especializado em resgate inicia uma difícil jornada para encontrar sua filha e ex-esposa.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 21

  • Terremoto: A Falha de San Andreas
  • Quando: hoje, domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/25), às 12h30min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

