Domingo Maior: qual filme passa hoje (21/09/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (21/09/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (21/09) será exibido "John Wick: De Volta ao Jogo", que vai ao ar logo após o "The Town", com início previsto para as 1h35min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (21/09/25), na TV Globo, a partir das 1h35min (horário de Brasília). O filme da vez é “John Wick: De Volta ao Jogo”, que vai ao ar logo após a transmissão do “The Town”.
John Wick é um lendário assassino de aluguel aposentado, lidando com o luto após perder o grande amor de sua vida. Quando um gângster invade sua casa, mata seu cachorro e rouba seu carro, ele é forçado a voltar à ativa e inicia sua vingança.
Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 21
Clique aqui para assistir ao trailer.
Filme do Domingo Maior hoje 21/09/25: Ficha Técnica
- Título Original: John Wick
- País de Origem: Estados Unidos da América
- Ano de Produção: 2014
- Direção: Chad Stahelski, David Leitch
- Elenco: Keanu Reeves, Willem Dafoe, John Leguizamo, Michael Nyqvist, Dean Winters, Alfie Allen
- Classe: Ação e suspense
Filme do Domingo Maior hoje, 21: que horas e onde vai passar
- John Wick: De Volta ao Jogo
- Quando: 01h35min, madrugada deste domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming