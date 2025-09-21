Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (21/09/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (21/09) será exibido "John Wick: De Volta ao Jogo", que vai ao ar logo após o "The Town", com início previsto para as 1h35min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (21/09/25), na TV Globo, a partir das 1h35min (horário de Brasília). O filme da vez é “John Wick: De Volta ao Jogo”, que vai ao ar logo após a transmissão do “The Town”.

John Wick é um lendário assassino de aluguel aposentado, lidando com o luto após perder o grande amor de sua vida. Quando um gângster invade sua casa, mata seu cachorro e rouba seu carro, ele é forçado a voltar à ativa e inicia sua vingança.

Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 21

Clique aqui para assistir ao trailer.

Filme do Domingo Maior hoje 21/09/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: John Wick
  • País de Origem: Estados Unidos da América
  • Ano de Produção: 2014
  • Direção: Chad Stahelski, David Leitch
  • Elenco: Keanu Reeves, Willem Dafoe, John Leguizamo, Michael Nyqvist, Dean Winters, Alfie Allen
  • Classe: Ação e suspense

Filme do Domingo Maior hoje, 21: que horas e onde vai passar

  • John Wick: De Volta ao Jogo
  • Quando: 01h35min, madrugada deste domingo, 21 de setembro de 2025 (21/09/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

