Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 19/09/2025

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 19 de setembro de 2025 (19/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Robin Hood - A Origem" é um longa-metragem dirigido por Otto Bathurst.

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta audaciosa contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do conto clássico.