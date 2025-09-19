Preso por pedofilia, José Dumont é cortado em reprise de Terra Nostra

Preso por pedofilia, José Dumont é cortado em reprise de Terra NostraReprisando 'Terra Nostra', Globo corta maior parte das cenas de José Dumont, ator preso por pedofilia
Condenado em 2023 por armazenar conteúdo sexual de menores, José Dumont interpreta Batista, o funcionário de Gumercindo (Antônio Fagundes) em "Terra Nostra". Na reprise da novela, sucesso dos anos 2000, a Globo cortou 95% das cenas em que aparece Dumont, preso por pedofilia em 2022.
O levantamento é da coluna de Gabriel Vaquer, na Folha de S. Paulo. De acordo com a apuração, a decisão de cortar as cenas partiu diretamente do departamento encarregado da edição da novela. Todas as cenas de interação entre José Dumont e Antônio Fagundes, um dos protagonistas da produção, foram limadas.
A emissora manteve somente uma cena, na qual Batista faz uma revelação importante para a trama. Outras cenas do personagem em situações menos importantes para o desenvolvimento da narrativa também foram cortadas da reexibição.
Acusações e prisão por pedofilia
Após a prisão de José Dumont em 2022, a polícia afirmou que a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima encontrou imagens, captadas pela câmera de segurança do condomínio, do ator cometendo abuso contra um garoto de 12 anos, com beijos na boca e carícias íntimas.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados um computador pessoal e um telefone celular com 240 imagens e vídeos sexuais envolvendo crianças e adolescentes na casa do ator. Preso em flagrante, Dumont foi condenado a um ano de prisão em regime aberto.
Ele negou as acusações e afirmou à polícia que as imagens armazenadas eram preparação para um papel. Na época, Dumont estava confirmado no elenco da novela "Todas as Flores" e foi substituído por Jackson Antunes. Quando foi preso, o pernambucano já era investigado por estupro de vulnerável.