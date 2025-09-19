Preso por pedofilia, José Dumont é cortado em reprise de Terra Nostra

Condenado em 2023 por armazenar conteúdo sexual de menores, José Dumont interpreta Batista, o funcionário de Gumercindo (Antônio Fagundes) em " Terra Nostra ". Na reprise da novela, sucesso dos anos 2000, a Globo cortou 95% das cenas em que aparece Dumont, preso por pedofilia em 2022.

O levantamento é da coluna de Gabriel Vaquer, na Folha de S. Paulo. De acordo com a apuração, a decisão de cortar as cenas partiu diretamente do departamento encarregado da edição da novela. Todas as cenas de interação entre José Dumont e Antônio Fagundes, um dos protagonistas da produção, foram limadas.

A emissora manteve somente uma cena, na qual Batista faz uma revelação importante para a trama. Outras cenas do personagem em situações menos importantes para o desenvolvimento da narrativa também foram cortadas da reexibição.

Acusações e prisão por pedofilia

Após a prisão de José Dumont em 2022, a polícia afirmou que a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima encontrou imagens, captadas pela câmera de segurança do condomínio, do ator cometendo abuso contra um garoto de 12 anos, com beijos na boca e carícias íntimas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados um computador pessoal e um telefone celular com 240 imagens e vídeos sexuais envolvendo crianças e adolescentes na casa do ator. Preso em flagrante, Dumont foi condenado a um ano de prisão em regime aberto.