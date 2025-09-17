Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 17/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 17/09/2025Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,17 de setembro de 2025 (17/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 17 de setembro de 2025 (17/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Viagem 2: A Ilha Misteriosa" é um longa-metragem dirigido por Brad Peyton.
Sean Anderson descobre uma misteriosa mensagem de rádio, que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido há dois anos. Ele não gosta muito de seu padrasto, Hank Parsons, mas o cara consegue ajudá-lo a decifrar os códigos do texto e, juntos, eles descobrem o paradeiro do coroa aventureiro numa ilha misteriosa, difundida pelo escritor Julio Verne, entre outros.
Para chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato e sua filha, Kailani, mas muitos perigos aguardam os viajantes e sobreviver implicará numa série de incríveis aventuras.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Viagem 2: A Ilha Misteriosa
- Quando: hoje, quarta, 17 de setembro de 2025 (17/09/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
