Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 16/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 16/09/2025Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,16 de setembro de 2025 (16/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 16 de setembro de 2025 (16/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Juntos Para Sempre" é um longa-metragem dirigido por Gail Mancuso .
Depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna. Um dia, Gloria, uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Juntos Para Sempre
- Quando: hoje, terça, 16 de setembro de 2025 (16/09/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente