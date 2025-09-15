Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (15/09/25)

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (15/09/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 15 de setembro (15/09/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "Estrela da Casa". O longa "Seguindo em Frente" tem direção de Paul Weitz.

Depois de se cruzarem no funeral de uma colega, as velhas amigas Claire e Evelyn juram vingança pela forma como o viúvo dela as tratou anos atrás.

Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (15/09/25):

Filme da Tela Quente hoje (15/09/25)

  • Seguindo em Frente
  • Quando: hoje, segunda-feira, 15 de setembro (15/09/25), às 23 horas
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar