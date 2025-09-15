Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (15/09/25)Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 15 de setembro (15/09/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "Estrela da Casa". O longa "Seguindo em Frente" tem direção de Paul Weitz.
Depois de se cruzarem no funeral de uma colega, as velhas amigas Claire e Evelyn juram vingança pela forma como o viúvo dela as tratou anos atrás.
Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (15/09/25):
Filme da Tela Quente hoje (15/09/25)
- Seguindo em Frente
- Quando: hoje, segunda-feira, 15 de setembro (15/09/25), às 23 horas
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay