Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (15/09/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 15 de setembro (15/09/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "Estrela da Casa". O longa "Seguindo em Frente" tem direção de Paul Weitz.

Depois de se cruzarem no funeral de uma colega, as velhas amigas Claire e Evelyn juram vingança pela forma como o viúvo dela as tratou anos atrás.

