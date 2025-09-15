Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/09/2025Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,15 de setembro de 2025 (15/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Quando Encontrei Você" é um longa-metragem dirigido por Brian Baugh.
Uma violinista viaja para a Irlanda em busca de inspiração e acaba conhecendo um galã de cinema, que está atrás de uma história de amor para chamar de sua.
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Quando Encontrei Você
- Quando: hoje, segunda, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
