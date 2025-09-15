Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/09/2025

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,15 de setembro de 2025 (15/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Quando Encontrei Você" é um longa-metragem dirigido por Brian Baugh.

Uma violinista viaja para a Irlanda em busca de inspiração e acaba conhecendo um galã de cinema, que está atrás de uma história de amor para chamar de sua.

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Quando Encontrei Você

  • Quando: hoje, segunda, 15 de setembro de 2025 (15/09/2025) às 15h35min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

