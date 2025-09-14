Temperatura Máxima hoje (14/09/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (14/09/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Uncharted: Fora do Mapa" será exibido neste domingo, 14 de setembro, às 12h35min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 14 de setembro de 2025, às 12h35min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Uncharted: Fora do Mapa".
Nathan Drake e seu parceiro canastrão Victor "Sully" Sullivan embarcam em uma perigosa busca para encontrar o maior tesouro jamais encontrado. Enquanto isso, eles também rastreiam pistas que podem levar ao irmão perdido de Nathan.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje, 14
- Uncharted: Fora do Mapa
- Quando: hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25), às 12h35min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay