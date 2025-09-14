Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (14/09/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (14/09/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Uncharted: Fora do Mapa" será exibido neste domingo, 14 de setembro, às 12h35min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 14 de setembro de 2025, às 12h35min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Uncharted: Fora do Mapa".

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Nathan Drake e seu parceiro canastrão Victor "Sully" Sullivan embarcam em uma perigosa busca para encontrar o maior tesouro jamais encontrado. Enquanto isso, eles também rastreiam pistas que podem levar ao irmão perdido de Nathan.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 14

  • Uncharted: Fora do Mapa
  • Quando: hoje, domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25), às 12h35min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar