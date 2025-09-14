Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/09/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/09/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (14/09) será exibido "Rua Cloverfield, 10", que vai ao ar logo após o "The Town", com início previsto para as 1h45min, na TV Globo
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um longa de terror será exibido no Domingo Maior neste domingo (14/09/25), na TV Globo, a partir das 1h45min (horário de Brasília). O filme da vez é “Rua Cloverfield, 10”, que vai ao ar logo após a transmissão do “The Town”.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Uma jovem acorda presa em um porão subterrâneo e teme ser vítima de um sequestro. Um homem explica que salvou a sua vida, mas não sabendo se pode confiar nele, ela tenta se libertar o quanto antes.

Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 14

Clique aqui para assistir ao trailer.

Filme do Domingo Maior hoje 14/09/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: 10 Cloverfield Lane
  • País de Origem: Estados Unidos da América
  • Ano de Produção: 2016
  • Direção: Dan Trachtenberg
  • Elenco: John Gallagher Jr.,John Goodmanm Mary Elizabeth Winstead, Suzanne Cryer
  • Classe: Terror e Ficção Científica

Filme do Domingo Maior hoje, 14: que horas e onde vai passar

  • Rua Cloverfield, 10
  • Quando: 01h45min, madrugada deste domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar