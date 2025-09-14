Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/09/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/09/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (14/09) será exibido "Rua Cloverfield, 10", que vai ao ar logo após o "The Town", com início previsto para as 1h45min, na TV Globo
Um longa de terror será exibido no Domingo Maior neste domingo (14/09/25), na TV Globo, a partir das 1h45min (horário de Brasília). O filme da vez é “Rua Cloverfield, 10”, que vai ao ar logo após a transmissão do “The Town”.
Uma jovem acorda presa em um porão subterrâneo e teme ser vítima de um sequestro. Um homem explica que salvou a sua vida, mas não sabendo se pode confiar nele, ela tenta se libertar o quanto antes.
Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 14
Filme do Domingo Maior hoje 14/09/25: Ficha Técnica
- Título Original: 10 Cloverfield Lane
- País de Origem: Estados Unidos da América
- Ano de Produção: 2016
- Direção: Dan Trachtenberg
- Elenco: John Gallagher Jr.,John Goodmanm Mary Elizabeth Winstead, Suzanne Cryer
- Classe: Terror e Ficção Científica
Filme do Domingo Maior hoje, 14: que horas e onde vai passar
- Rua Cloverfield, 10
- Quando: 01h45min, madrugada deste domingo, 14 de setembro de 2025 (14/09/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming