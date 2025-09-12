Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 12/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 12/09/2025Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,12 de setembro de 2025 (12/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 12 de setembro de 2025 (12/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Oito Mulheres E Um Segredo" é um longa-metragem dirigido por Gary Ross.
Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Oito Mulheres E Um Segredo
- Quando: hoje, sexta, 12 de setembro de 2025 (12/09/2025) às 15h45min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aquiDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente