Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 12/09/2025

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 12 de setembro de 2025 (12/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Oito Mulheres E Um Segredo" é um longa-metragem dirigido por Gary Ross.

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.