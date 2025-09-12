Espaços de Fortaleza recebem eventos para a comunidade surda

"Contos de Hermione", com Renata Freitas, na Biblioteca Pública do Ceará (BECE) durante 1º Festival Surdará / Crédito: Jonatas Djeimison/Divulgação

Neste mês, Fortaleza recebe a primeira edição do Festival Surdará, evento gratuito que homenageia a comunidade surda com atividades culturais e artísticas em diversos locais da capital. Iniciando na próxima sexta-feira, 19, o momento traz na programação espetáculos, oficinas, vivências e performances que dão destaque às produções montadas a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Criado para celebrar o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, datado em 21 de setembro, o Surdará tem como objetivo promover a acessibilidade, valorizar a cultura surda e fomentar o protagonismo da Libras no Estado. Leia também | Acessibilidade: saiba onde aprender Libras em Fortaleza O evento segue com agenda até o dia 24 deste mês, com ações no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Biblioteca Pública Estadual do Ceará, Centro Cultural Belchior e Centro Cultural Bom Jardim. Luna e Mel apresentam Vivência Brincando sem Fronteiras na Bece durante 1º Festival Surdará Crédito: Jonatas Djeimison/Divulgação "Contos de Hermione", com Renata Freitas, na Biblioteca Pública do Ceará (BECE) durante 1º Festival Surdará Crédito: Jonatas Djeimison/Divulgação