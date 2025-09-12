Espaços de Fortaleza recebem eventos para a comunidade surda

Espaços de Fortaleza recebem eventos para a comunidade surdaVoltado para a comunidade surda, Festival Surdará acontece este mês em equipamentos culturais de Fortaleza
Neste mês, Fortaleza recebe a primeira edição do Festival Surdará, evento gratuito que homenageia a comunidade surda com atividades culturais e artísticas em diversos locais da capital.
Iniciando na próxima sexta-feira, 19, o momento traz na programação espetáculos, oficinas, vivências e performances que dão destaque às produções montadas a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Criado para celebrar o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, datado em 21 de setembro, o Surdará tem como objetivo promover a acessibilidade, valorizar a cultura surda e fomentar o protagonismo da Libras no Estado.
Leia também | Acessibilidade: saiba onde aprender Libras em Fortaleza
O evento segue com agenda até o dia 24 deste mês, com ações no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Biblioteca Pública Estadual do Ceará, Centro Cultural Belchior e Centro Cultural Bom Jardim.
Confira a programação do 1º Festival Surdará:
Sexta-feira, 19, das 18h às 21 horas
- Mostra de Esquetes
- Onde: Teatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Sábado, 20, das 19h às 20h30min
- Sarau Surdará
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
Domingo, 21, das 16h às 18 horas
- Apresentação infantil
- Pintando e Brincando no Dragão
- Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Segunda-feira, 22, das 14h às 15 horas
- Espetáculo infantil
- Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)
Quarta-feira, 24, das 9h30min às 15h40min
- Contação de histórias
- Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)
1º Festival Surdará
- Quando: de 19 a 24 de setembro
- Onde: equipamentos culturais de Fortaleza
- Mais informações: no Instagram @festival.surdara
- Gratuito