Espaços de Fortaleza recebem eventos para a comunidade surda

Voltado para a comunidade surda, Festival Surdará acontece este mês em equipamentos culturais de Fortaleza
Autor Lillian Santos
Lillian Santos
Tipo Notícia

Neste mês, Fortaleza recebe a primeira edição do Festival Surdará, evento gratuito que homenageia a comunidade surda com atividades culturais e artísticas em diversos locais da capital.

Iniciando na próxima sexta-feira, 19, o momento traz na programação espetáculos, oficinas, vivências e performances que dão destaque às produções montadas a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Criado para celebrar o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, datado em 21 de setembro, o Surdará tem como objetivo promover a acessibilidade, valorizar a cultura surda e fomentar o protagonismo da Libras no Estado.

Leia também | Acessibilidade: saiba onde aprender Libras em Fortaleza

O evento segue com agenda até o dia 24 deste mês, com ações no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Biblioteca Pública Estadual do Ceará, Centro Cultural Belchior e Centro Cultural Bom Jardim.

Luna e Mel apresentam Vivência Brincando sem Fronteiras na Bece durante 1º Festival Surdará
Luna e Mel apresentam Vivência Brincando sem Fronteiras na Bece durante 1º Festival Surdará Crédito: Jonatas Djeimison/Divulgação
"Contos de Hermione", com Renata Freitas, na Biblioteca Pública do Ceará (BECE) durante 1º Festival Surdará Crédito: Jonatas Djeimison/Divulgação

Confira a programação do 1º Festival Surdará:

Sexta-feira, 19, das 18h às 21 horas

  • Mostra de Esquetes
  • Onde: Teatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sábado, 20, das 19h às 20h30min

  • Sarau Surdará
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Domingo, 21, das 16h às 18 horas

  • Apresentação infantil
  • Pintando e Brincando no Dragão
  • Onde: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Segunda-feira, 22, das 14h às 15 horas

  • Espetáculo infantil
  • Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Quarta-feira, 24, das 9h30min às 15h40min

  • Contação de histórias
  • Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

1º Festival Surdará

  • Quando: de 19 a 24 de setembro
  • Onde: equipamentos culturais de Fortaleza
  • Mais informações: no Instagram @festival.surdara
  • Gratuito

