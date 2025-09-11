Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/09/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,11 de setembro de 2025 (11/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de setembro de 2025 (11/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Sogra Perfeita" é um longa-metragem dirigido por Cris D'amato.

Em A Sogra Perfeita, Neide é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fabio Junior, não dá nem sinal de sair de casa.

Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

A Sogra Perfeita

  • Quando: hoje, quinta, 11 de setembro de 2025 (11/09/2025) às 15h45min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar