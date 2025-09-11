Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/09/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,11 de setembro de 2025 (11/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de setembro de 2025 (11/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Sogra Perfeita" é um longa-metragem dirigido por Cris D'amato.
Em A Sogra Perfeita, Neide é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fabio Junior, não dá nem sinal de sair de casa.
Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
A Sogra Perfeita
- Quando: hoje, quinta, 11 de setembro de 2025 (11/09/2025) às 15h45min
- Onde: canal aberto da TV Globo
