Uso de telas na infância é tema de peça neste fim de semana

Teatro Celina Queiroz recebe apresentações da peça 'Quatro Patas', que reflete o uso excessivo de telas por crianças

No evento, que ocorre no sábado, 13, e domingo, 14, com ambas as sessões às 17 horas, o público é convidado a debater os excessos no uso de telas e as consequências para o desenvolvimento infantil .

Neste fim de semana, o Teatro Celina Queiroz será palco para uma série de apresentações do Grupo Bricoleiros com a peça infantil “Quatro Patas” .

Fundado em 2004 por Cristiano Castro e Eliania Damasceno, os artistas unem técnicas teatrais e artes plásticas para apresentar o espetáculo de bonecos.

Na peça, o grupo narra a história de Nino, um menino atencioso que passa a mudar de comportamento após brincar, em excesso, com seu videogame. Sentindo a falta de seu companheiro de aventuras, Quatro Patas, o gato de estimação de Nino, parte em busca de retomar a parceria e amizade com a criança.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).