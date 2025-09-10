Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 09/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 09/09/2025Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,10 de setembro de 2025 (10/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 10 de setembro de 2025 (10/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Mulher Que Veio Do Céu" é um longa-metragem dirigido por Stacey K. Black.
Nesta adaptação cinematográfica de 2021 da clássica série de televisão original, um anjo retorna à Terra, disfarçado de conselheiro escolar para ajudar alunos e famílias problemáticos.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
A Mulher Que Veio Do Céu
- Quando: hoje, quarta, 10 de setembro de 2025 (10/09/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
