Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 09/09/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 10 de setembro de 2025 (10/09/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Mulher Que Veio Do Céu" é um longa-metragem dirigido por Stacey K. Black.

Nesta adaptação cinematográfica de 2021 da clássica série de televisão original, um anjo retorna à Terra, disfarçado de conselheiro escolar para ajudar alunos e famílias problemáticos.