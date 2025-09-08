Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (08/09/25)Filme da Tela Quente de hoje integra universo da Marvel; confira qual filme vai passar hoje, segunda, 8 de setembro (08/09/2025) na TV Globo
Um filme de ação será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 (08/09/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "A Estrela da Casa". O longa "Venom: Tempo de Carnificina" tem direção de Andy Serkis.
O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esse dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados.
Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (08/09/25):
Filme da Tela Quente hoje (08/09/25)
- Venom: Tempo de Carnificina
- Quando: hoje, segunda-feira, 8 de setembro (08/09/25), às 23 horas
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay