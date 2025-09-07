Temperatura Máxima hoje (07/09/25); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (07/09/25); filme de domingo na TV GloboO filme "Velozes e Furiosos 8" será exibido neste domingo, 7 de setembro, às 12h35min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 7 de setembro de 2025, às 12h35min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Velozes e Furiosos 8".
Dom e Letty estão curtindo sua lua de mel, quando Cipher aparece e convence Dom a voltar para o crime. Isso faz com que Letty reúna os velhos amigos para enfrentá-los.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
