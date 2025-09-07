Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (07/09/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Velozes e Furiosos 8" será exibido neste domingo, 7 de setembro, às 12h35min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Lillian Santos
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 7 de setembro de 2025, às 12h35min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Velozes e Furiosos 8".

Dom e Letty estão curtindo sua lua de mel, quando Cipher aparece e convence Dom a voltar para o crime. Isso faz com que Letty reúna os velhos amigos para enfrentá-los.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 7

  • Velozes e Furiosos 8
  • Quando: hoje, domingo, 7 de setembro de 2025 (07/09/25), às 12h35min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

