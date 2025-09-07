Nando Reis e Chico Chico celebram Cássia Eller no Coala Festival

Chico Chico e Nando Reis se encontram em show no Coala Festival / Crédito: Reprodução Instagram @coalafestival

O público do Coala Festival ficou emocionado na noite do último sábado, 6, ao acompanhar o show de Nando Reis e Chico Chico. Os dois interpretaram músicas que ficaram conhecidas na voz de Cássia Eller, morta em 2001.

Além das músicas que fizeram sucesso com a roqueira, o público também vibrou com o encontro de Chico Chico, filho de Cássia, e Nando Reis, grande amigo da intérprete de “Malandragem”.



O público acompanhou todas as músicas, fazendo do show um grande karaokê, prova da memória afetiva que trazem de Cássia. No palco, emocionado, Nando Reis relembrou momentos de sua vida com amiga.

Por outro lado, Chico Chico impressionou a plateia ao interpretar músicas como “Segundo sol” e “Relicário” com a risada e o timbre parecidos com os da mãe.

Nando Reis e Cássia Eller: Uma longa amizade Nando Reis e Chico Chico celebram Cássia Eller em Festival Crédito: Reprodução Instagram @coalafestival Nando e Cássia foram grandes amigos. Ao longo da carreira, Nando compôs diversas músicas que foram gravadas pelos dois. Para celebrar a amizade, Reis escreveu “All Star”, onde faz inúmeras referência a sua trajetória com Eller, como o fato de cantarem as músicas no mesmo tom, ou de suas visitas frequentes ao apartamento onde Cássia morava no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

