Domingo Maior: qual filme passa hoje (07/09/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (07/09) será exibido "Ali", que vai ao ar logo após o programa "Circuito Sertanejo", com início previsto para as 1h25min, na TV Globo
Autor Camila Maia/ especial para O POVO
Um longa de drama será exibido no Domingo Maior neste domingo (07/09/25), na TV Globo, a partir das 1h25min (horário de Brasília). O filme da vez é “Ali”, que vai ao ar logo após a transmissão do “The Town”.

>> SIGA o channel Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Cassius Clay sempre impressionou a todos tanto com suas habilidades no boxe quanto com o jeito articulado e inteligente fora dos ringues. Na década de 60, ele ficou ainda mais famoso quando se converteu ao Islamismo e trocou o nome para Muhammad Ali.

Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 7

Clique aqui para assistir ao trailer.

Filme do Domingo Maior hoje 07/09/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Ali
  • País de Origem: Estados Unidos da América
  • Ano de Produção: 2001
  • Direção: Michael Mann
  • Elenco: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight
  • Classe: Ação e drama

Filme do Domingo Maior hoje, 7: que horas e onde vai passar

  • Ali
  • Quando: 01h25min, madrugada deste domingo, 7 de setembro de 2025 (07/09/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

