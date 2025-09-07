Domingo Maior: qual filme passa hoje (07/09/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (07/09/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (07/09) será exibido "Ali", que vai ao ar logo após o programa "Circuito Sertanejo", com início previsto para as 1h25min, na TV Globo
Um longa de drama será exibido no Domingo Maior neste domingo (07/09/25), na TV Globo, a partir das 1h25min (horário de Brasília). O filme da vez é “Ali”, que vai ao ar logo após a transmissão do “The Town”.
Cassius Clay sempre impressionou a todos tanto com suas habilidades no boxe quanto com o jeito articulado e inteligente fora dos ringues. Na década de 60, ele ficou ainda mais famoso quando se converteu ao Islamismo e trocou o nome para Muhammad Ali.
Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 7
Clique aqui para assistir ao trailer.
Filme do Domingo Maior hoje 07/09/25: Ficha Técnica
- Título Original: Ali
- País de Origem: Estados Unidos da América
- Ano de Produção: 2001
- Direção: Michael Mann
- Elenco: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight
- Classe: Ação e drama
Filme do Domingo Maior hoje, 7: que horas e onde vai passar
- Ali
- Quando: 01h25min, madrugada deste domingo, 7 de setembro de 2025 (07/09/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming