O que fazer em Fortaleza hoje, 06/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 6 de setembro (06/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 6 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 6, é a Festa GoodTimes, com BOSS, Liame, Offbeat e Victor Alc, no Marina Park.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 6 de setembro (06/09):

Giga Mall

  • Com: Janderson Amorim
  • Quando: das 11h30min às 13h30min
  • Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
  • Gratuito

Tardezinha Delas

  • Com: Meninas da Vila e Borogodó
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Espetáculo “Vital - O Musical dos Paralamas”

  • Quando: 16 horas
  • Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: Uhuu

Pagode da Diretoria

  • Com: Felipim e Diretoria S/A
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
  • Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: MakeMyNight

Pagode no Paraíso

  • Com: Gabi Nunes e Belinho
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)
  • Quanto: R$ 60
  • Vendas: Sympla

DJ Pedro Alencar participa da Festa Baguncinha, no Fuzuê Club
DJ Pedro Alencar participa da Festa Baguncinha, no Fuzuê Club Crédito: Umbrella Creative/Divulgação

Estação das Artes

  • Com: Sambalencarino e Grupo só na Cadência
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Farra do Floresta

  • Com: Os Transacionais, Deborah Lima e Vanessa a Cantora
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Espetáculo Farol

  • Com: Coral de Mulheres Folk Canções de Antigas Novidades
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Seu Pereira e Coletivo 401

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Noite de Forró da década 90

  • Com: Carlos Rilmar e Bete Nascimento
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 21 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Taylor Costa

  • Quando: 19 horas
  • Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Tributo Pearl Jam

  • Com: Banda Black Circle
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira)
  • Vendas: Uhuu

Samba 90 Graus

  • Com: Netinho de Paula, Márcio Art e Chrigor
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Centro de Eventos (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
  • Quanto: a partir de R$ 90
  • Vendas: Sympla

Zéis

  • Quando: 20h30min
  • Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
  • Gratuito; retirada de ingressos no OutGo

Festa GoodTimes

  • Com: BOSS, Liame, Offbeat e Victor Alc
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 170
  • Vendas: Ingresse.com

Festa Embalos de Sábado à Noite

  • Com: Banda Music Vice, DJ Lulinho Lemos e Banda Nostalgia
  • Quando: 21 horas
  • Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Só no Sapatinho

  • Com: Belinho e Deixe In Off
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Festival de Teatro de Fortaleza

  • Com: Pra Quem Gosta é Bom
  • Quando: 21h30min
  • Onde: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)
  • Gratuito

Forró das Antigas

  • Com: Forró Zabumbaço e DJ Cromado
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Clube Vila União (rua Almirante Rufino, 360 - Vila União)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: Sympla

Slay The Night

  • Com: Jorgina Mercury, Eclipsa Drag, Deof e Sheeva Volt
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: ShotGun

Funk na Sun

  • Com: Sharle Salles, Elano Sabin, DJ Rattacazzo e Cheiro Verde
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987, Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Festa Brasileira

  • Com: Julle, Nego, Maxx, Geerri
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 2235 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Baile da Malandra

  • Com: Nandi, Guto, Andra e Vivi
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Quanto: R$ 5
  • Vendas: OutGo

Festa Clássicos do Sertanejo

  • Com: Danyel Vasconcelos, Austin Band e DJ Jay Lu
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: MakeMyNight

Baile da Living

  • Com: Dj Cereja, Dj Felipe Masc e DJ Bruno Hedy
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: MakeMyNight

Festa Baguncinha

  • Com: DJs Heverton, Matheus Lorenzo, Pedro Alencar e Babita
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: OutGo

