O que fazer em Fortaleza hoje, 06/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 06/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 6 de setembro (06/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 6 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 6, é a Festa GoodTimes, com BOSS, Liame, Offbeat e Victor Alc, no Marina Park.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 6 de setembro (06/09):
Giga Mall
- Com: Janderson Amorim
- Quando: das 11h30min às 13h30min
- Onde: Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)
- Gratuito
Tardezinha Delas
- Com: Meninas da Vila e Borogodó
- Quando: 16 horas
- Onde: Valentina Club (rua José Avelino, 367 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Espetáculo “Vital - O Musical dos Paralamas”
- Quando: 16 horas
- Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: Uhuu
Pagode da Diretoria
- Com: Felipim e Diretoria S/A
- Quando: 16 horas
- Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
- Quanto: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: MakeMyNight
Pagode no Paraíso
- Com: Gabi Nunes e Belinho
- Quando: 16 horas
- Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)
- Quanto: R$ 60
- Vendas: Sympla
Estação das Artes
- Com: Sambalencarino e Grupo só na Cadência
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Farra do Floresta
- Com: Os Transacionais, Deborah Lima e Vanessa a Cantora
- Quando: 18 horas
- Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Espetáculo Farol
- Com: Coral de Mulheres Folk Canções de Antigas Novidades
- Quando: 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Quanto: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)
- Vendas: Sympla
Seu Pereira e Coletivo 401
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Sympla
Noite de Forró da década 90
- Com: Carlos Rilmar e Bete Nascimento
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 21 (couvert)
- Vendas: OutGo
Taylor Costa
- Quando: 19 horas
- Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Tributo Pearl Jam
- Com: Banda Black Circle
- Quando: 20 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira)
- Vendas: Uhuu
Samba 90 Graus
- Com: Netinho de Paula, Márcio Art e Chrigor
- Quando: 20 horas
- Onde: Centro de Eventos (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
- Quanto: a partir de R$ 90
- Vendas: Sympla
Zéis
- Quando: 20h30min
- Onde: CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito; retirada de ingressos no OutGo
Festa GoodTimes
- Com: BOSS, Liame, Offbeat e Victor Alc
- Quando: 21 horas
- Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 170
- Vendas: Ingresse.com
Festa Embalos de Sábado à Noite
- Com: Banda Music Vice, DJ Lulinho Lemos e Banda Nostalgia
- Quando: 21 horas
- Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Só no Sapatinho
- Com: Belinho e Deixe In Off
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Festival de Teatro de Fortaleza
- Com: Pra Quem Gosta é Bom
- Quando: 21h30min
- Onde: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)
- Gratuito
Forró das Antigas
- Com: Forró Zabumbaço e DJ Cromado
- Quando: 22 horas
- Onde: Clube Vila União (rua Almirante Rufino, 360 - Vila União)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: Sympla
Slay The Night
- Com: Jorgina Mercury, Eclipsa Drag, Deof e Sheeva Volt
- Quando: 22 horas
- Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: ShotGun
Funk na Sun
- Com: Sharle Salles, Elano Sabin, DJ Rattacazzo e Cheiro Verde
- Quando: 22 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987, Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: OutGo
Festa Brasileira
- Com: Julle, Nego, Maxx, Geerri
- Quando: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 2235 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Baile da Malandra
- Com: Nandi, Guto, Andra e Vivi
- Quando: 22 horas
- Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Quanto: R$ 5
- Vendas: OutGo
Festa Clássicos do Sertanejo
- Com: Danyel Vasconcelos, Austin Band e DJ Jay Lu
- Quando: 22 horas
- Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: MakeMyNight
Baile da Living
- Com: Dj Cereja, Dj Felipe Masc e DJ Bruno Hedy
- Quando: 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: MakeMyNight
Festa Baguncinha
- Com: DJs Heverton, Matheus Lorenzo, Pedro Alencar e Babita
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: OutGo