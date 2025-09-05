Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 05/09/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,05 de setembro de 2025 (05/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 05 de setembro de 2025 (05/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Fé de Um Campeão" é um longa-metragem dirigido por Andrew Erwin e Jon Erwin.

A história do MVP da NFL e do quarterback Kurt Warner, que passou das prateleiras dos supermercados para se tornar uma estrela do futebol.