O que fazer em Fortaleza hoje, 05/09? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 05/09? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 5 de setembro (05/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 5 de setembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 5, é o show "Luar", com Mateus Honori e Lua Martins, no Teatro B. de Paiva.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 5 de setembro (05/09):
Boteco do Murici
- Com: DJ Albano Seletor
- Quando: a partir das 11h30mim
- Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
- Gratuito
Estação das Artes
- Com: DJ Nego Célio e Banda Os Januários
- Quando: a partir das 17h30min
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Show “Luar, ao vivo”
- Com: Mateus Honori e Lua Martins
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90 - Centro)
- Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
- Vendas: Sympla
Baú da Laninha Show
- Com: Dayana Almeida e Laninha Show
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 28 (couvert)
- Vendas: OutGo
Tributo Guns N’Roses
- Com: Banda Glory N’Roses
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
Baile do DDZin e Gasguita
- Com: DDZin, Madu, Isaklandia, Elk e Lucas BMR
- Quando: 22 horas
- Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: ShotGun
Festa Replay
- Com: Dj Billy Gringo, Dj Caio e Dj Bruno Hedy
- Quando: 22 horas
- Onde: Living (avenida Desembargador Moreira , 1175 - Aldeota)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: MakeMyNight
Farra do Zé
- Com: Rafinha, Austin Band e DJ Jay Lu
- Quando: 22 horas
- Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: MakeMyNight
Festa Insana
- Com: DJ Matusa, DJ Tiiito, DJ Quero ser Padastro, DJ Dios2, DJ Nandi e DJ Tygo
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 20
- Vendas: ShotGun