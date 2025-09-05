Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 05/09? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 5 de setembro (05/09/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 5 de setembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 5, é o show "Luar", com Mateus Honori e Lua Martins, no Teatro B. de Paiva.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 5 de setembro (05/09):

Boteco do Murici

  • Com: DJ Albano Seletor
  • Quando: a partir das 11h30mim
  • Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
  • Gratuito

Estação das Artes

  • Com: DJ Nego Célio e Banda Os Januários
  • Quando: a partir das 17h30min
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Show “Luar, ao vivo”

  • Com: Mateus Honori e Lua Martins
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Teatro B. de Paiva (rua Boris, 90 - Centro)
  • Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Baú da Laninha Show

  • Com: Dayana Almeida e Laninha Show
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 28 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Tributo Guns N’Roses

  • Com: Banda Glory N’Roses
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

Mateus Honori e Lua Martins apresentam show
Mateus Honori e Lua Martins apresentam show "Luar" no Teatro B. de Paiva Crédito: Tiago de Lemos/Divulgação

Baile do DDZin e Gasguita

  • Com: DDZin, Madu, Isaklandia, Elk e Lucas BMR
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: ShotGun

Festa Replay

  • Com: Dj Billy Gringo, Dj Caio e Dj Bruno Hedy
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Living (avenida Desembargador Moreira , 1175 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: MakeMyNight

Farra do Zé

  • Com: Rafinha, Austin Band e DJ Jay Lu
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Austin Pub (avenida Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: MakeMyNight

Festa Insana

  • Com: DJ Matusa, DJ Tiiito, DJ Quero ser Padastro, DJ Dios2, DJ Nandi e DJ Tygo
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Vendas: ShotGun

