Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 04/09/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,04 de setembro de 2025 (04/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 04 de setembro de 2025 (04/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Suburbanos - O Filme" é um longa-metragem dirigido por Luciano Sabino .

Jefinho sonha em se tornar um cantor de pagode famoso e, para tanto, se dispõe a tudo, até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade.