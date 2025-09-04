Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 04/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 04/09/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,04 de setembro de 2025 (04/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo
Jefinho sonha em se tornar um cantor de pagode famoso e, para tanto, se dispõe a tudo, até mesmo limpar a piscina do dono da gravadora, de olho em uma possível oportunidade.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Os Suburbanos - O Filme
- Quando: hoje, quinta, 04 de setembro de 2025 (024/09/2025) às 15h45min
- Onde: canal aberto da TV Globo
