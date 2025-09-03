Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/09/2025

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,03 de setembro de 2025 (03/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 03 de setembro de 2025 (03/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Depois Daquela Montanha" é um longa-metragem dirigido por Hany Abu-Assad.

No aeroporto, um cirurgião com uma emergência médica e uma fotógrafa prestes a se casar decidem fretar um pequeno avião, a fim de chegar em seus destinos dentro do tempo. Quando a aeronave cai em uma região montanhosa coberta por neve, eles se veem obrigados a unir forças para tentar sobreviver.