Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 03/09/2025

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,03 de setembro de 2025 (03/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 03 de setembro de 2025 (03/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Depois Daquela Montanha" é um longa-metragem dirigido por Hany Abu-Assad.

No aeroporto, um cirurgião com uma emergência médica e uma fotógrafa prestes a se casar decidem fretar um pequeno avião, a fim de chegar em seus destinos dentro do tempo. Quando a aeronave cai em uma região montanhosa coberta por neve, eles se veem obrigados a unir forças para tentar sobreviver.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Depois Daquela Montanha

  • Quando: hoje, quarta, 03 de setembro de 2025 (03/09/2025) às 15h45min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar