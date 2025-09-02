Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 02/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 02/09/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça,02 de setembro de 2025 (02/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 02 de setembro de 2025 (02/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mulheres Ao Ataque" é um longa-metragem dirigido por Nick Cassavetes.
Quando Carly descobre que seu namorado, Mark, é casado com outra mulher, Kate, as duas se unem contra ele em nome da vingança. Uma estranha amizade começa a nascer entre elas, mas a situação fica ainda pior quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida, a jovem Amber. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo, para dar uma lição no marido infiel.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Mulheres Ao Ataque
- Quando: hoje, terça, 02 de setembro de 2025 (02/09/2025) às 15h45min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui
Paul Weitz
Até que a Sorte nos SepareDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente