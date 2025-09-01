Tela Quente hoje: qual filme vai passar segunda (01/09/25)

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme da Tela Quente de hoje ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2023; confira qual filme vai passar hoje, segunda, 1º de setembro (01/09/2025)
Autor Júlia Honorato
Júlia Honorato
Tipo Notícia

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 9 de setembro de 2025 (01/09/2025). A exibição começa às 23 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após "A Estrela da Casa". O longa "A Baleia" tem direção de Darren Aronofsky.

Charlie (interpretado por Brendan Fraser) é um professor de inglês recluso devido à sua obesidade obeso, pesando 270 quilos, que luta para reconquistar a filha adolescente (interpretada por Sadie Sink), após terem perdido contato na sua infância. 

O filme ganhou o Oscar de Melhor Ator pela performance de Brendan Fraser e Melhor Maquiagem e Penteado em 2023.

Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (01/09/25):

Filme da Tela Quente hoje (01/09/25)

  • A Baleia
  • Quando: hoje, segunda-feira, 1° de setembro (01/09/25), às 23 horas
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

