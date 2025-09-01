Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 01/09/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 01/09/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,01 de setembri de 2025 (01/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 01 de setembro de 2025 (01/08/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Jogada Certa" é um longa-metragem dirigido por Sanaa Hamri.
Em Nova York, Leslie Wright, uma fisioterapeuta de bom coração que vive em busca de um amor verdadeiro, se apaixona por Scott McKnight, um astro do basquete. Só que ele já foi fisgado por sua melhor amiga, uma moça linda, mas interesseira. No entanto, tudo pode mudar quando Scott, depois de sofrer um acidente nas quadras, passa a ser tratado pela própria Leslie.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
- Quando: hoje, segunda, 01 de setembro de 2025 (01/09/2025) às 15h45min
- Onde: canal aberto da TV Globo
