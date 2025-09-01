Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 01/09/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,01 de setembri de 2025 (01/09/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 01 de setembro de 2025 (01/08/2025) às 15h45min (horário de Brasília), na TV Globo. "Jogada Certa" é um longa-metragem dirigido por Sanaa Hamri.

Em Nova York, Leslie Wright, uma fisioterapeuta de bom coração que vive em busca de um amor verdadeiro, se apaixona por Scott McKnight, um astro do basquete. Só que ele já foi fisgado por sua melhor amiga, uma moça linda, mas interesseira. No entanto, tudo pode mudar quando Scott, depois de sofrer um acidente nas quadras, passa a ser tratado pela própria Leslie.