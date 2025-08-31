O que fazer em Fortaleza hoje, 31/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 31/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 31de agosto (31/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 31 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste domingo, 31, é o Projeto Duetos, no Cineteatro São Luiz.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 31 de agosto (31/08):
Sunday Sun
- Com: Vitturi, Erikin Diferente, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e DJ Heverton
- Quando: das 11 horas às 22 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
- Vendas: OutGo
Coisafeita de Samba
- Com: Lia Maia
- Quando: das 12h30min às 14h30min
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Jam Flores Festival
- Com: DJs Ben & Jeri, Diego Silvestre, Laura Guedes, Vladya Mendes, Aléfe Castro, Felipe Giffoni, Samuel Vidal, Camaleoa, Pablo Richell e Letícia Ibiapina
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
- Mais informações: @floresartebistro
- Gratuito
Orla Praia Club
- Com: Banda Orla, Bruno Hedy e André Guerreiro
- Quando: 15 horas
- Onde: Orla Praia Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)
- Mais informações: @orlapraiaclub
Projeto Duetos
- Com: Pedro Mariano e Amaro Penna
- Quando: 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis
Classics Super Hits
- Com: Maurício Manieri
- Quando: 20 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 125
- Vendas: Uhuu