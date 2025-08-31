Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 31/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste domingo, 31de agosto (31/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste domingo, 31 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste domingo, 31, é o Projeto Duetos, no Cineteatro São Luiz.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, domingo, 31 de agosto (31/08):

Sunday Sun

  • Com: Vitturi, Erikin Diferente, Lukinha, Pedro Hara, Jozzú e DJ Heverton
  • Quando: das 11 horas às 22 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Antônio Diogo)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)
  • Vendas: OutGo

Coisafeita de Samba

  • Com: Lia Maia
  • Quando: das 12h30min às 14h30min
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Jam Flores Festival 

  • Com: DJs Ben & Jeri, Diego Silvestre, Laura Guedes, Vladya Mendes, Aléfe Castro, Felipe Giffoni, Samuel Vidal, Camaleoa, Pablo Richell e Letícia Ibiapina
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: @floresartebistro
  • Gratuito

Orla Praia Club

  • Com: Banda Orla, Bruno Hedy e André Guerreiro
  • Quando: 15 horas
  • Onde: Orla Praia Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)
  • Mais informações: @orlapraiaclub

Projeto Duetos

  • Com: Pedro Mariano e Amaro Penna
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Gratuito, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis

Classics Super Hits

  • Com: Maurício Manieri
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 125
  • Vendas: Uhuu

