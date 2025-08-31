Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior hoje (31/08/25): qual filme vai passar na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (31/08/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (31/08), o longa vai ao ar logo após o programa "Circuito Sertanejo", com início previsto para as 0h20, na TV Globo
Autor Camila Maia/ especial para O POVO
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (31/08/25), na TV Globo, a partir das 0h20 (horário de Brasília). O filme da vez é “Batman Begins”, que vai ao ar logo após a transmissão do “Circuito Sertanejo”.

Abalado pelo assassinato dos pais, Bruce Wayne viaja pelo mundo em busca de aprendizado e do entendimento da mente criminosa. Anos depois, ele retorna a Gotham City e assume o alter-ego Batman, um guerreiro mascarado que usa força e inteligência para enfrentar o crime na cidade.

Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Rutger Hauer, Liam Neeson e Katie Holmes são parte do elenco principal do filme.

Veja o trailer do filme que vai passar no Domingo Maior hoje, 31

Clique aqui para assistir ao trailer.

Filme do Domingo Maior hoje 31/08/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Batman Begins
  • País de Origem: Estados Unidos da América
  • Ano de Produção: 2005
  • Direção: Christopher Nolan
  • Elenco: Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Rutger Hauer, Liam Neeson e Katie Holmes
  • Classe: Ação e suspense

Filme do Domingo Maior hoje, 31: que horas e onde vai passar

  • Batman Begins
  • Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 31 de agosto de 2025 (31/08/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

