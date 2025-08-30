O que fazer em Fortaleza hoje, 30/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 30/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 30 de agosto (30/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 30 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural deste sábado, 30, é a Inevitável: A Festa, com show da dupla sertaneja Bruno & Marrone.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 30 de agosto (30/08):
Orla Praia Club
- Com: Pagode do Chora, Rodrigo Lobbão e André Guerreiro
- Quando: 15 horas
- Onde: Orla Praia Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)
- Mais informações: @orlapraiaclub
Vila Azul do Mar
- Com: O Verbo e Two Folks
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
- Mais informações: @vilaazuldomar
- Gratuito
Um dia só sessions - 25 anos de Orions
- Com: Orions, Bull Control, Backdrop Falls, Redtree e Smash
- Quando: 18 horas
- Onde: Opera Music Bar (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
- Quanto: R$ 15 (lote promocional)
- Vendas: Inti
- Mais informações: @operamusicbar
Cor do Olhos
- Quando: 19 horas
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
- Vendas: Sympla e bilheteria presencial
Forró Romântico
- Com: Banda Encantus
- Quando: 19 horas
- Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
- Quanto: R$ 53 (couvert)
- Vendas: OutGo
Baile Pink
- Com: Angel History, Carina e LemonAnti
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Tributo Rei do Pop
- Com: Gleidson Jackson
- Quando: 19h30min
- Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
- Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)
- Vendas: Sympla
Inevitável: A Festa
- Com: Bruno & Marrone, Dino Fonseca e Enzo Rabelo
- Quando: 20 horas
- Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 480
- Vendas: Bem Ingressos
Super Hoots
- Com: Diego Silvestre, Hierro, Madcat e Ian Antunes com Lari Pontes, Bia Melandes e Lia Lemos
- Quando: 21 horas
- Onde: Hoots Gastrobar (avenida Des. Moreira, 125 - Meireles)
- Com cobrança de couvert
Pra Sentir Saudade
- Com: DJs Nunuvibe, SAT4N, XXJVC, Fuga e Daemon R
- Quando: 21 horas
- Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: ShotGun
Botteco das Antigas
- Com: Nildinha, Encantus e Sergiane
- Quando: 21 horas
- Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: OutGo
Baile do Agarradinho
- Com: Rubinho Star, Toca do Roots, Selecta Taccin, Mr Gazos, Diego Roots Zion e César Magrão
- Quando: 22 horas
- Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
A Noite mais Triste do Mundo
- Com: DJs Leocosil, Monstrava, Tiiito e Lola Mel
- Quando: 22 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: ShotGun
Meu Pagode Open Bar
- Com: Vambora e Monitora Samba
- Quando: 22 horas
- Onde: Tô no bar (avenida Treze de Maio, 2835 - Benfica)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: OutGo
Bateuzinha
- Com: Viana Prod, Paluma, Beatriz Sald, Lucas BMR e Babita Soares
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê (rua José Avelino, 349 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 50
- Vendas: Shotgun