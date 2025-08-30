Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 30/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 30 de agosto (30/08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer neste sábado, 30 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural deste sábado, 30, é a Inevitável: A Festa, com show da dupla sertaneja Bruno & Marrone.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 30 de agosto (30/08):

Orla Praia Club

  • Com: Pagode do Chora, Rodrigo Lobbão e André Guerreiro
  • Quando: 15 horas
  • Onde: Orla Praia Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro)
  • Mais informações: @orlapraiaclub

Vila Azul do Mar

  • Com: O Verbo e Two Folks
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Aquiraz)
  • Mais informações: @vilaazuldomar
  • Gratuito

Um dia só sessions - 25 anos de Orions

  • Com: Orions, Bull Control, Backdrop Falls, Redtree e Smash
  • Quando: 18 horas
  • Onde: Opera Music Bar (avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)
  • Quanto: R$ 15 (lote promocional)
  • Vendas: Inti
  • Mais informações: @operamusicbar

Cor do Olhos 

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Sympla e bilheteria presencial

Forró Romântico

  • Com: Banda Encantus
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Boteco do Imprensa (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 53 (couvert)
  • Vendas: OutGo

Baile Pink

  • Com: Angel History, Carina e LemonAnti
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Tributo Rei do Pop

  • Com: Gleidson Jackson
  • Quando: 19h30min
  • Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)
  • Quanto: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Inevitável: A Festa

  • Com: Bruno & Marrone, Dino Fonseca e Enzo Rabelo
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Marina Park Hotel (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 480
  • Vendas: Bem Ingressos

Super Hoots

  • Com: Diego Silvestre, Hierro, Madcat e Ian Antunes com Lari Pontes, Bia Melandes e Lia Lemos
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Hoots Gastrobar (avenida Des. Moreira, 125 - Meireles)
  • Com cobrança de couvert

Banda cearense Two Folks se apresenta na Vila Azul do Mar
Banda cearense Two Folks se apresenta na Vila Azul do Mar Crédito: Reprodução/Instagram @twofolksss

Pra Sentir Saudade

  • Com: DJs Nunuvibe, SAT4N, XXJVC, Fuga e Daemon R
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Mangangá Pub (rua General Bezerril, 373 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: ShotGun

Botteco das Antigas

  • Com: Nildinha, Encantus e Sergiane
  • Quando: 21 horas
  • Onde: BottecoMusic (rua Eduardo Porto, 68 - Messejana)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: OutGo

Baile do Agarradinho

  • Com: Rubinho Star, Toca do Roots, Selecta Taccin, Mr Gazos, Diego Roots Zion e César Magrão
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

A Noite mais Triste do Mundo

  • Com: DJs Leocosil, Monstrava, Tiiito e Lola Mel
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: ShotGun

Meu Pagode Open Bar

  • Com: Vambora e Monitora Samba
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Tô no bar (avenida Treze de Maio, 2835 - Benfica)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: OutGo

Bateuzinha

  • Com: Viana Prod, Paluma, Beatriz Sald, Lucas BMR e Babita Soares
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê (rua José Avelino, 349 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 50
  • Vendas: Shotgun

