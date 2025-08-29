Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 29/08/2025

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,29 de agosto de 2025 (29/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 29 de agosto de 2025 (29/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Destino De Júpiter" é um longa-metragem dirigido por Lilly Wachowski e Lana Wachowski . 

Jupiter Jones é a descendente de uma linhagem que a coloca como a próxima ocupante do posto de rainha do universo. Sem saber disto, ela segue sua vida pacata trabalhando como empregada doméstica nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine, um ex-militar alterado geneticamente que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la para assumir seu lugar de direito.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

O Destino De Júpiter

  • Quando: hoje, sexta, 29 de agosto de 2025 (29/08/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

