Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 29/08/2025

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 29 de agosto de 2025 (29/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Destino De Júpiter" é um longa-metragem dirigido por Lilly Wachowski e Lana Wachowski .
Jupiter Jones é a descendente de uma linhagem que a coloca como a próxima ocupante do posto de rainha do universo. Sem saber disto, ela segue sua vida pacata trabalhando como empregada doméstica nos Estados Unidos, país onde vive após deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita de Caine, um ex-militar alterado geneticamente que tem por missão protegê-la a todo custo e levá-la para assumir seu lugar de direito.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
O Destino De Júpiter
- Quando: hoje, sexta, 29 de agosto de 2025 (29/08/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
