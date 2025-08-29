O que fazer em Fortaleza hoje, 29/08? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 29/08? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 29 de agosto (29 /08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 29 de agosto.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Os destaques da agenda cultural desta sexta, 29, é a Grande Roda de Samba, no Moto Libre.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 29 de agosto (29/08):
Floresta Bar
- Com: DJ Canuto Lion, Banda Singular, Rafa Winner, Carlinhos Nação e Bruno Dourado
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Estação das Artes
- Com: Relance com Victormsat e Baber
- Quando: das 18h às 22 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Festa Alfândega
- Com: Alexia Caena, Singular e Veneno
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Festival de Covers
- Com: Banda Quatorze Zeromeia
- Quando: 19 horas
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Gratuito
Cantinho do Frango
- Com: Freitas Filho e Juruviara
- Quando: 19 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
Show “A Voz Mutante”
- Com: Ricky Vallen
- Quando: 21 horas
- Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
- Quanto: R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira)
- Vendas: Uhuu
Tributo 085
- Com: Bandas Die Anna e The Black Phantoms
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
Grande Roda de Samba
- Com: Mateus e Marcelo, Dipas, Gabi Nunes e Marilene Sales
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Festa da Sabrina
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Quanto: a partir de R$ 20
- Vendas: OutGo
Do Forró ao Funk
- Com: DJs Jhony, Andra e Erkis
- Quando: 22 horas
- Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
- Quanto: R$ 5
- Vendas: OutGo
Festa Girls Night
- Com: Samila K, Eleva, Lola García e Ruthlovi
- Quando: 23 horas
- Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
- Quanto: a partir de R$ 25
- Vendas: OutGo