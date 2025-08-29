Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 29/08? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 29 de agosto (29 /08/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Lillian Santos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 29 de agosto.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Os destaques da agenda cultural desta sexta, 29, é a Grande Roda de Samba, no Moto Libre.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 29 de agosto (29/08):

Floresta Bar

  • Com: DJ Canuto Lion, Banda Singular, Rafa Winner, Carlinhos Nação e Bruno Dourado
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Floresta Bar (avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Estação das Artes

  • Com: Relance com Victormsat e Baber
  • Quando: das 18h às 22 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Festa Alfândega

  • Com: Alexia Caena, Singular e Veneno
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Festival de Covers

  • Com: Banda Quatorze Zeromeia
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Gratuito

Cantinho do Frango

  • Com: Freitas Filho e Juruviara
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

Show “A Voz Mutante”

  • Com: Ricky Vallen
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga)
  • Quanto: R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira)
  • Vendas: Uhuu

Tributo 085

  • Com: Bandas Die Anna e The Black Phantoms
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

Grande Roda de Samba

  • Com: Mateus e Marcelo, Dipas, Gabi Nunes e Marilene Sales
  • Quando: a partir das 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Festa da Sabrina

  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Quanto: a partir de R$ 20
  • Vendas: OutGo

Do Forró ao Funk

  • Com: DJs Jhony, Andra e Erkis
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Yolo Club (rua Perdigão de Oliveira, 657 - João XXIII)
  • Quanto: R$ 5
  • Vendas: OutGo

Festa Girls Night

  • Com: Samila K, Eleva, Lola García e Ruthlovi
  • Quando: 23 horas
  • Onde: Fuzuê Club (rua Dragão do Mar, 72 - Centro)
  • Quanto: a partir de R$ 25
  • Vendas: OutGo

agenda cultural

