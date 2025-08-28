Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 28/08/2025

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta,28 de agosto de 2025 (28/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Paris Filmes/ Divulgação

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 28 de agosto de 2025 (28/08/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Cinco Passos de Você" é um longa-metragem dirigido por Justin Baldoni. Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela.

A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

A Cinco Passos de Você

Quando: hoje, quinta, 28 de agosto de 2025 (28/08/2025) às 15h25min



Onde: canal aberto da TV Globo