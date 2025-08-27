Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 27/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 27/08/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,27 de agosto de 2025 (27/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 27 de agosto de 2025 (27/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mudança De Hábito" é um longa-metragem dirigido por Emile Ardolino. 

Cantora de night club testemunha um homicídio cometido por seu amante. Agora, ela tem que fugir e esconder-se num convento. Seu jeito divertido conquista a admiração do grupo de freiras e, de quebra, consegue tornar o desafinado coral de religiosas em um coro cheio de ritmo, balanço e sentimento. Mas a crescente fama do grupo representa um grande risco.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Mudança De Hábito

  • Quando: hoje, quarta, 27 de agosto de 2025 (27/08/2025) às 15h30min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Paul Weitz 

Até que a Sorte nos Separe

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar