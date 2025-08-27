Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 27/08/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 27/08/2025Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta,27 de agosto de 2025 (27/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 27 de agosto de 2025 (27/08/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Mudança De Hábito" é um longa-metragem dirigido por Emile Ardolino.
Cantora de night club testemunha um homicídio cometido por seu amante. Agora, ela tem que fugir e esconder-se num convento. Seu jeito divertido conquista a admiração do grupo de freiras e, de quebra, consegue tornar o desafinado coral de religiosas em um coro cheio de ritmo, balanço e sentimento. Mas a crescente fama do grupo representa um grande risco.
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Mudança De Hábito
- Quando: hoje, quarta, 27 de agosto de 2025 (27/08/2025) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo
