Museus de Fortaleza promovem visita e apresentação teatral gratuita

Percurso 'Café nos trilhos: um passeio entre museus' leva público ao Museu Ferroviário e Museu da Indústria
Autor Lillian Santos
Lillian Santos Autor
Tipo Notícia

Neste domingo, 31, o Centro de Fortaleza é um percurso obrigatório para os interessados em viver uma aventura na história.

Unindo dois museus do bairro central, o projeto “Café nos trilhos: um passeio entre museus” convida o público aos museus da Indústria e Ferroviário para acompanhar exposições e uma apresentação de teatro.

Iniciando às 10h30min, o momento reúne os participantes no Museu Ferroviário Estação João Felipe, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, para visitar a exposição “Nos trilhos do tempo: Histórias da ferrovia do Ceará”.

A ocasião gratuita leva os interessados aos espaços do equipamento para conhecerem a história e memória da ferrovia, além de aprender sobre a importância da linha férrea cearense para o transporte de café.

Na sequência, o grupo é direcionado ao Museu da Indústria, na rua Dr. João Moreira, onde vão assistir à apresentação da esquete “À Sombra das Ingazeira”.

Organizada pela Trupe ‘Caba de Chegar, o espetáculo narra a história de um agricultor de café que tem sua vida mudada ao chegar na Estação Ferroviária de Antônio Diogo, de Redenção.

Com vagas limitadas, para participar do “Café nos trilhos: um passeio entre museus” é preciso realizar uma inscrição prévia via formulário on-line. Parte das vagas vai ser destinada aos 15 primeiros presentes no local de partida do percurso, no Museu Ferroviário.

Percurso 'Café nos trilhos: um passeio entre museus' tem apresentação de teatro da Trupe ‘Caba de Chegar ambientada na estação férrea de Redenção
Percurso 'Café nos trilhos: um passeio entre museus' tem apresentação de teatro da Trupe ‘Caba de Chegar ambientada na estação férrea de Redenção Crédito: Fernanda Siebra/Divulgação
Percurso “Café nos trilhos: um passeio entre museus”

  • Quando: domingo, 31, das 10h30min às 12h30min
  • Onde: partida no Museu Ferroviário Estação João Felipe (rua 24 de maio, s/n - Centro) até o Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)
  • Mais informações e inscrições: no Instagram @museuferroviáriojoaofelipe e formulário on-line
  • Gratuito

agenda cultural

