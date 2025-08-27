Museus de Fortaleza promovem visita e apresentação teatral gratuita

Percurso 'Café nos trilhos: um passeio entre museus' leva público ao Museu Ferroviário e Museu da Industria / Crédito: Fernanda Siebra/Divulgação

Neste domingo, 31, o Centro de Fortaleza é um percurso obrigatório para os interessados em viver uma aventura na história. Unindo dois museus do bairro central, o projeto “Café nos trilhos: um passeio entre museus” convida o público aos museus da Indústria e Ferroviário para acompanhar exposições e uma apresentação de teatro.

Iniciando às 10h30min, o momento reúne os participantes no Museu Ferroviário Estação João Felipe, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, para visitar a exposição "Nos trilhos do tempo: Histórias da ferrovia do Ceará". Percurso 'Café nos trilhos: um passeio entre museus' leva público ao Museu Ferroviário e Museu da Industria Crédito: Marília Camelo/Divulgação A ocasião gratuita leva os interessados aos espaços do equipamento para conhecerem a história e memória da ferrovia, além de aprender sobre a importância da linha férrea cearense para o transporte de café.

Na sequência, o grupo é direcionado ao Museu da Indústria, na rua Dr. João Moreira, onde vão assistir à apresentação da esquete "À Sombra das Ingazeira". Organizada pela Trupe 'Caba de Chegar, o espetáculo narra a história de um agricultor de café que tem sua vida mudada ao chegar na Estação Ferroviária de Antônio Diogo, de Redenção.